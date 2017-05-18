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Въехавший в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водитель "слышал голоса"
19.05.2017 06:57 — Новости Мира | Tut.by
Водитель, въехавший в толпу в Нью-Йорке, рассказал полицейским, что «слышал голоса» и ждал, что умрет. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает
Экспертиза не обнаружила в организме 26-летнего бывшего военного Ричарда Рохаса (Richard Rojas) алкоголя, в настоящее время его проверяют на наркотики.
Рохас уже известен полицейским. В 2008 и 2015 годах его арестовывали за вождение в нетрезвом виде. Неделю назад он был задержан после того, как угрожал нотариусу ножом, заявив, что тот украл его личность.
Мужчина на красной Honda
Когда машина остановилась, Рохас выскочил из нее и попытался скрыться, но был задержан свидетелями.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти не считают случившееся терактом.
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Экспертиза не обнаружила в организме 26-летнего бывшего военного Ричарда Рохаса (Richard Rojas) алкоголя, в настоящее время его проверяют на наркотики.
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