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Въехавший в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водитель "слышал голоса"

19.05.2017 06:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Водитель, въехавший в толпу в Нью-Йорке, рассказал полицейским, что «слышал голоса» и ждал, что умрет. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Associated Press со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.


ичард Рохас (Richard Rojas). Фото: Reuters

Экспертиза не обнаружила в организме 26-летнего бывшего военного Ричарда Рохаса (Richard Rojas) алкоголя, в настоящее время его проверяют на наркотики.

Рохас уже известен полицейским. В 2008 и 2015 годах его арестовывали за вождение в нетрезвом виде. Неделю назад он был задержан после того, как угрожал нотариусу ножом, заявив, что тот украл его личность.

Мужчина на красной Honda въехал в толпу людей на Таймс-сквер днем 18 мая. Инцидент произошел на пересечении 45-й улицы и Бродвея. Очевидцы заявили, что водитель действовал намеренно. По их словам, автомобиль ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов. В результате инцидента погибла 18-летняя девушка, еще 22 человека пострадали.

Когда машина остановилась, Рохас выскочил из нее и попытался скрыться, но был задержан свидетелями.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти не считают случившееся терактом.

 
 
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Экспертиза не обнаружила в организме 26-летнего бывшего военного Ричарда Рохаса (Richard Rojas) алкоголя, в настоящее время его проверяют на наркотики.

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