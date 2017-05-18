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Президентские выборы начались в Иране

19.05.2017 07:35 — Новости Мира | БелТА  
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Президентские выборы начались в Иране

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские выборы начались сегодня в Иране, сообщают информагентства со ссылкой на национальную избирательную комиссию.

Право голоса имеют около 56 млн граждан, для голосования открыто около 63 тыс. участков.

За голоса избирателей борются: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

Первым тур будет считаться состоявшимся, если хотя бы один из кандидатов наберет более 50% голосов. В ином случае через неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Одновременно с президентскими в Иране пройдут выборы в городские советы и довыборы в парламент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Право голоса имеют около 56 млн граждан, для голосования открыто около 63 тыс. участков.

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