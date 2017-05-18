Президентские выборы начались в Иране

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские выборы начались сегодня в Иране, сообщают информагентства со ссылкой на национальную избирательную комиссию.

Право голоса имеют около 56 млн граждан, для голосования открыто около 63 тыс. участков.

За голоса избирателей борются: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

Первым тур будет считаться состоявшимся, если хотя бы один из кандидатов наберет более 50% голосов. В ином случае через неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Одновременно с президентскими в Иране пройдут выборы в городские советы и довыборы в парламент.-0-