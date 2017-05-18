|
Пентагон допустил наличие жертв после авиаудара по сирийским военным
19.05.2017 07:52 — Новости Мира | Tut.by
В США допустили, что после авиаудара американских военных по сирийским проправительственным силам, могут быть жертвы. Об этом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Я полагаю, что жертвы есть", - заявил он, добавив однако, что "полной оценки потерь" со стороны сирийских военных в результате удара "на данный момент" у него нет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии