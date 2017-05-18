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Пентагон допустил наличие жертв после авиаудара по сирийским военным

19.05.2017 07:52 — Новости Мира | Tut.by  
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В США допустили, что после авиаудара американских военных по сирийским проправительственным силам, могут быть жертвы. Об этом «РИА Новости» сообщил официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) Джош Джейкс.

«Я полагаю, что жертвы есть», — заявил он, добавив однако, что «полной оценки потерь» со стороны сирийских военных в результате удара «на данный момент» у него нет. «Мы все еще выясняем это», — заключил собеседник агентства.

Об авиаударе США по поддерживающим президента Сирии Башара Асада ополченцам, двигавшимся к формированиям коалиции стало известно ранее, 18 мая. Как позже рассказали представители возглавляемого Соединенными Штатами объединенного командования операции «Непоколебимая решимость», к таким действиям американская сторона была вынуждена прибегнуть в связи с тем, что эти люди создавали «угрозу для США и их союзников».

По информации представителей коалиции, сирийские проправительственные силы вошли в так называемую бесконфликтную зону, не спрашивая разрешения. Это, как пояснили военные, было расценено союзниками США как угроза.

Эту версию журналистам затем подтвердил министр обороны США Джим Мэттис. «Нет, мы не будем усиливать нашу роль в сирийской гражданской войне», — заявил он, заметив, что несмотря на это США «будут защищать свои войска» и при необходимости действовать «в обороне». 

 
 
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"Я полагаю, что жертвы есть", - заявил он, добавив однако, что "полной оценки потерь" со стороны сирийских военных в результате удара "на данный момент" у него нет.

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