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Въехавший в толпу в Нью-Йорке "слышал голоса"
19.05.2017 08:00 — Новости Мира | БелТА
Фото Reuters
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Въехавший 18 мая в толпу в Нью-Йорке водитель "слышал голоса", о чем он рассказал полиции, сообщают информагентства.
Бывший военный 26-летний Ричард Рохас был задержан 18 мая после того, как на автомобиле Honda
Результаты экспертизы не показали наличия алкоголя в крови у виновного в происшествии, его проверяют на наркотики.
Рохаса в 2008 и 2015 годах арестовывали за вождение в нетрезвом виде. Неделю назад он был задержан после того, как угрожал нотариусу ножом, заявив, что тот украл его личность.-0-
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Результаты экспертизы не показали наличия алкоголя в крови у виновного в происшествии, его проверяют на наркотики.
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