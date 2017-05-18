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Въехавший в толпу в Нью-Йорке "слышал голоса"

19.05.2017 08:00 — Новости Мира | БелТА  
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Въехавший в толпу в Нью-Йорке "слышал голоса"
Фото Reuters

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Въехавший 18 мая в толпу в Нью-Йорке водитель "слышал голоса", о чем он рассказал полиции, сообщают информагентства.

Бывший военный 26-летний Ричард Рохас был задержан 18 мая после того, как на автомобиле Honda въехал в толпу людей на Таймс-сквер. Со слов очевидцев, водитель действовал намеренно, автомобиль ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов. В результате инцидента погибла 18-летняя девушка, 22 человека пострадали. Рохас попытался скрыться после остановки автомобиля, но был задержан.

Результаты экспертизы не показали наличия алкоголя в крови у виновного в происшествии, его проверяют на наркотики.

Рохаса в 2008 и 2015 годах арестовывали за вождение в нетрезвом виде. Неделю назад он был задержан после того, как угрожал нотариусу ножом, заявив, что тот украл его личность.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Результаты экспертизы не показали наличия алкоголя в крови у виновного в происшествии, его проверяют на наркотики.

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