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Жертвами наводнения на Гаити стали 5 человек, 19 пропали без вести

19.05.2017 08:16 — Новости Мира | БелТА  
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Жертвами наводнения на Гаити стали 5 человек, 19 пропали без вести

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами наводнения на Гаити стали 5 человек, 19 пропали без вести, сообщают информагентства.

В департаменте Гранд-Анс на юге страны пропали 19 моряков. Более 320 человек вынуждены находиться в центрах размещения. В Северо-Западном департаменте Гаити свои дома покинула 20 человек.

Ливневые дожди вызвали наводнения на Гаити, стихия нанесла ощутимый удар по инфраструктуре страны. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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В департаменте Гранд-Анс на юге страны пропали 19 моряков. Более 320 человек вынуждены находиться в центрах размещения. В Северо-Западном департаменте Гаити свои...

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