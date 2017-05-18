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Жертвами вируса-вымогателя в мире стали почти 300 тыс. человек

19.05.2017 09:12 — Новости Мира | БелТА  
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Жертвами вируса-вымогателя в мире стали почти 300 тыс. человек

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами вируса-вымогателя WannaCry в мире стали почти 300 тыс. человек, сообщают информагентства.

Злоумышленники разослали сообщение с требованием заплатить выкуп за расшифровку данных. При этом неизвестные утверждают, что многие пользователи уже заплатили и получили ключи для дешифровки.

Сбой работы компьютеров из-за вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0, известного также под названиями WCry и WannaCry, произошел 12 мая. Вирус проникает в компьютер пользователя с операционной системой Windows, шифрует файлы и требует за их расшифровку выкуп. Распространение вируса удалось остановить, однако в случае изменения его кода последует дальнейшее его распространение.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Злоумышленники разослали сообщение с требованием заплатить выкуп за расшифровку данных. При этом неизвестные утверждают, что многие пользователи уже заплатили и...

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