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Жертвами вируса-вымогателя в мире стали почти 300 тыс. человек
19.05.2017 09:12 — Новости Мира | БелТА
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами вируса-вымогателя WannaCry в мире стали почти 300 тыс. человек, сообщают информагентства.
Злоумышленники разослали сообщение с требованием заплатить выкуп за расшифровку данных. При этом неизвестные утверждают, что многие пользователи уже заплатили и получили ключи для дешифровки.
Сбой работы компьютеров из-за вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0, известного также под названиями WCry и WannaCry,
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Злоумышленники разослали сообщение с требованием заплатить выкуп за расшифровку данных. При этом неизвестные утверждают, что многие пользователи уже заплатили и...
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