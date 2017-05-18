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Премьер-министром Армении назначен Карен Карапетян
19.05.2017 10:36 — Новости Мира | БелТА
Карен Карапетян
19 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о назначении Карена Карапетяна на пост премьер-министра Республики Армения.
Правительство Армении 18 мая подало в отставку, которая была принята президентом республики.
Очередные парламентские выборы состоялись в Армении 2 апреля. В Национальное собрание прошли четыре политические силы: Республиканская партия Армении, блок "Царукян", блок "Выход", партия "Дашнакцутюн".-0-
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Очередные парламентские выборы состоялись в Армении 2 апреля. В Национальное собрание прошли четыре политические силы: Республиканская партия Армении, блок...
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