В США две женщины и ребенок госпитализированы после падения с колеса обозрения

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Порт-Таунсенд (штат Вашингтон) две женщины и ребенок упали, катаясь на колесе обозрения, сообщают информагентства.

Во время движения "чертового колеса" одна из кабинок опрокинулась, сидевшие в ней люди упали с высоты около 9 м. Отмечается, что пострадавшим женщинам 59 и 40 лет, а ребенку семь лет. Они были госпитализированы.

Инцидент произошел 18 мая около 18.00 по местному времени. В этот день в городе проходил фестиваль Rhododendron Debbie LaFollette.

Колесо обозрения было закрыто после происшествия, но другие аттракционы продолжали действовать. Проводится расследование случившегося.

Город Порт-Таунсенд находится в двух часах езды к северо-западу от Сиэтла.-0-