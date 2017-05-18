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В США две женщины и ребенок госпитализированы после падения с колеса обозрения
19.05.2017 11:43 — Новости Мира | БелТА
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Порт-Таунсенд (штат Вашингтон) две женщины и ребенок упали, катаясь на колесе обозрения, сообщают информагентства.
Во время движения "чертового колеса" одна из кабинок опрокинулась, сидевшие в ней люди упали с высоты около 9 м. Отмечается, что пострадавшим женщинам 59 и 40 лет, а ребенку семь лет. Они были госпитализированы.
Инцидент произошел 18 мая около 18.00 по местному времени. В этот день в городе проходил фестиваль Rhododendron Debbie LaFollette.
Колесо обозрения было закрыто после происшествия, но другие аттракционы продолжали действовать. Проводится расследование случившегося.
Город Порт-Таунсенд находится в двух часах езды к северо-западу от Сиэтла.-0-
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Во время движения "чертового колеса" одна из кабинок опрокинулась, сидевшие в ней люди упали с высоты около 9 м. Отмечается, что пострадавшим женщинам 59 и 40 лет, а...
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