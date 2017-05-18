ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США две женщины и ребенок госпитализированы после падения с колеса обозрения

19.05.2017 11:43 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В США две женщины и ребенок госпитализированы после падения с колеса обозрения

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Порт-Таунсенд (штат Вашингтон) две женщины и ребенок упали, катаясь на колесе обозрения, сообщают информагентства.

Во время движения "чертового колеса" одна из кабинок опрокинулась, сидевшие в ней люди упали с высоты около 9 м. Отмечается, что пострадавшим женщинам 59 и 40 лет, а ребенку семь лет. Они были госпитализированы.

Инцидент произошел 18 мая около 18.00 по местному времени. В этот день в городе проходил фестиваль Rhododendron Debbie LaFollette.

Колесо обозрения было закрыто после происшествия, но другие аттракционы продолжали действовать. Проводится расследование случившегося.

Город Порт-Таунсенд находится в двух часах езды к северо-западу от Сиэтла.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время движения "чертового колеса" одна из кабинок опрокинулась, сидевшие в ней люди упали с высоты около 9 м. Отмечается, что пострадавшим женщинам 59 и 40 лет, а...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Премьер-министром Армении назначен Карен Карапетян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика