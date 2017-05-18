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Более 230 мировых знаменитостей выступили в защиту Беловежской пущи в Польше

19.05.2017 12:40 — Новости Мира | БелТА  
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19 мая, Варшава /БЕЛТА - ТАСС/. Более 230 известных деятелей культуры и искусства подписали обращение к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Беате Шидло с просьбой защитить Беловежскую пущу от вмешательства человека. Под этим посланием, распространенным местными СМИ, подписались, в частности, режиссер Агнешка Холланд и лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года, немецкая поэтесса и писательница Герта Мюллер.

Знаменитости призывают руководителей страны вмешаться и немедленно остановить уничтожение старейшего леса. "Просим организовать переговоры, в ходе которых стороны конфликта смогли бы выработать общую модель защиты Беловежской пущи и прекратить этот спор, - отмечено в письме. - На территории этого объекта, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, все чаще доходит до вырубки столетних деревьев".

"Ученых, экологов и людей культуры беспокоит не только факт уничтожения реликтового леса, но и создание законодательства, которое оправдывает эти действия", - пишут авторы, напоминая, что ранее вырубка деревьев в пуще была запрещена.

Комментируя это послание, пресс-секретарь Министерства окружающей среды Польши Павел Муха заверил, что все действия в Беловежской пуще направлены на то, чтобы "она вновь поражала своей красотой". По его словам, в настоящий момент в этом лесу проводится вырубка только больных деревьев, зараженных жуком-короедом, которые представляют угрозу.

Экологи выступают против этого решения. По их мнению, насчитывающий много веков жизни лес в состоянии самостоятельно справиться с жуком-короедом без вмешательства человека. Несколько неправительственных организаций подали жалобу в Европейскую комиссию, которая теперь занимается этим вопросом и выясняет, нарушает ли польское правительство европейское законодательство.

Беловежская пуща - один из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы. Его территория разделена государственной границей на две части - белорусскую и польскую. Часть территории Беловежской пущи частично была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.-0-

 
 
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"Ученых, экологов и людей культуры беспокоит не только факт уничтожения реликтового леса, но и создание законодательства, которое оправдывает эти действия", - пишут...

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