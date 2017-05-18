Шведская прокуратура сняла обвинения с Ассанжа и аннулировала ордер на арест

Джулиан Ассанж

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Швеции сняла обвинения с Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании. Об этом сообщают информагентства, ссылаясь на заявление шведской прокуратуры.

Отмечается также, что ордер на арест Джулиана Ассанжа отменен.

В Швеции в 2010 году в отношении Джулиана Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время нахождения в Стокгольме. Он был задержан в Лондоне 7 декабря 2010 года по запросу шведских правоохранительных органов. Спустя несколько дней Джулиана Ассанжа отпустили на свободу под залог. С июня 2012 года подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил у эквадорских властей политическое убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.-0-