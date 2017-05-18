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Посла Украины в Ватикане вызвали к папе римскому из-за "церковных законопроектов"

19.05.2017 13:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Посла Украины при Ватикане Татьяну Ижевскую вызвали к папе римскому из-за законопроектов, регулирующих отношения государства и церкви в Украине. Сейчас Верховная рада рассматривает два таких законопроекта — № 4128 «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и № 4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной радой страной-агрессором». О вызове посла в Facebook сообщил клирик Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Николай Данилевич.


«Ватикан полностью солидарен с позицией, высказанной римско-католическим епископом Станиславом Широкорадюком на эту тему», — написал протоиерей.

Епископ Широкорадюк раскритиковал законопроект № 4128 «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Документ предполагает, что назначать митрополитов и епископов такие религиозные организации смогут только по согласованию с органами власти. Еще одна статья данного закона гласит, что «если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центрами в государстве-агрессоре», власть наделяется правом вообще ее запретить на территории Украины. Напомним, часть епархий Украинской Православной Церкви находятся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что уже создает формальный повод для запрета УПЦ.

В законопроекте № 4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной радой страной-агрессором» уточнено минимальное количество представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

По поводу законопроектов также высказался митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, он обратился к президенту Украины Петру Порошенко «с просьбой встать на защиту прав и свободы вероисповедания братского нам украинского народа».

 
 
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Посла Украины при Ватикане Татьяну Ижевскую вызвали к папе римскому из-за законопроектов, регулирующих отношения государства и церкви в Украине.

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