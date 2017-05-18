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Британия пообещала арестовать Ассанжа после выхода из посольства Эквадора
19.05.2017 14:05 — Новости Мира | Tut.by
Британская полиция заявила, что арестует основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне, где находится с 2012 года. Об этом сообщает
По данным ведомства, Ассанж будет арестован из-за того, что 29 июня 2012 года не явился на судебное заседание. Ордер на его арест выдал Вестминстерский магистратский суд, добавили в полиции.
Ранее стало известно, что прокуратура Швеции заявила о намерении
Преследование Ассанжа началось в 2010 году после заявления двух женщин о сексуальных притязаниях Ассанжа во время его визита в Стокгольм. Он был задержан по запросу шведских правоохранительных органов, однако через несколько дней его отпустили под залог.
Ассанж обратился в посольство Эквадора с просьбой о политическом убежище. Он опасался, что после ареста по делу об изнасиловании шведские власти могут экстрадировать его в США из-за его работы над WikiLeaks.
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Ассанж будет арестован из-за того, что 29 июня 2012 года не явился на судебное заседание.
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