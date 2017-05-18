Reuters подсчитал доходы связанных с вероятной экс-женой Путина компаний

По подсчетам экспертов, сдача в аренду помещений в «Доме Волконского» на Воздвиженке может приносить опекаемому Людмилой Шкребневой фонду и принадлежащей ей компании более $ 3 млн в год.



Фото: Reuters

Арендаторы помещений в находящемся в центре Москвы Доме Волконского должны ежегодно выплачивать за право занимать их более $ 3 млн, сообщает Reuters со ссылкой на расчеты экспертов. Один только банк ВТБ, занимающий в здании помещения общей площадью 3 тыс. кв. м., ежегодно выплачивает свыше $ 2 млн.

Все эти деньги, по данным агентства, получает арендующая большую часть Дома Волконского и сдающая помещения субарендаторам компания «Меридиан», которая на 99% принадлежит компании «Интерьерсервис», владелицей которого, по данным ЕГРЮЛ, числится Людмила Александровна Шкребнева, полная тезка бывшей супруги президента России Владимира Путина (Шкребнева — ее девичья фамилия).

Документально доказать тот факт, что контролирующая «Меридиан» Людмила Шкребнева и бывшая жена Путина одно и то же лицо, Reuters не удалось.

«Но другие связи, помимо имени, указывают на то, что бывшая первая леди и владелица „Интерьерсервиса“, это одно и то же лицо», — говорится в сообщении агентства.

Собственником Дома Волконского является фонд «Центр развития межличностных коммуникаций» (ЦРМК), до 2009 года носивший название фонд «Центр развития русского языка». В бытность Людмилы Путиной первой леди «Российская газета» писала, что та «руководит Центром развития русского языка», да и сама она в интервью «РГ» не отрицала своей близости к фонду.

Кроме того, Reuters отмечает, что гендиректором «Интерьерсервиса» в 2007 году была Ольга Цомаева, возглавлявшая одновременно правление «Центра развития русского языка». По данным российских СМИ, Цомаева — сестра Людмилы Путиной. Также среди учредителей «Интерьерсервиса» фигурирует Татьяна Шестакова, жена бывшего спарринг-партнера Путина Василия Шестакова.

Какую именно сумму ежегодно перечисляет ЦРМК «Меридиан», Reuters выяснить не удалось — в копии договора об аренде, с которой ознакомился корреспондент агентства, размер платежей был скрыт.

РБК направил официальный запрос в фонд «Центр развития межличностных коммуникаций».

Отчетность ЦРМК на сайте Минюста отсутствует. Представитель ведомства сообщил Reuters, что ЦРМК, в нарушение норм закона «О некоммерческих организациях», с 2010 года не размещает в интернете или СМИ ежегодные отчеты о своей деятельности, в связи с чем фонду вынесено предупреждение.

РБК направил в Минюст России официальный запрос, действительно ли фонд «Центр развития межличностных коммуникаций» не публиковал с 2010 года свою отчетность в интернете и СМИ, а также не предоставлял ее в Минюст.

Ежегодно в Доме Волконского вручается Горьковская премия — книги номинантов публикует издательство Bookscriptor, которым руководит Артур Очеретный, которого СМИ ранее называли предполагаемым новым мужем Людмилы Путиной.

Владимир и Людмила Путины, прожившие в браке почти 30 лет, объявили о разводе в июне 2013 года. Президент объяснил решение тем, что «не все готовы к абсолютной публичности», которую предполагает его статус. В апреле 2016 года на прямой линии российскому лидеру задали вопрос о его личной жизни и обратили внимание на сообщения в СМИ о новом браке его бывшей супруги. Он рассказал, что иногда видится с Людмилой Путиной, и отметил, что у них хорошие отношения. Президент добавил, что у его бывшей жены «все в порядке, она своей жизнью довольна».