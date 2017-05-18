Ассанж намерен попросить политическое убежище во Франции

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж планирует просить у Франции предоставления ему политического убежища. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию адвоката Жулиана Бранко.

Адвокат отметил, что Франции нужно со всей ответственностью подойти к этому вопросу и предоставить Джулиану Ассанжду политическое убежище.

Ранее стало известно, что старший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Джулиана Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить выданный ордер на арест основателя WikiLeaks. Однако на сегодня этот ордер еще действует, это является основанием для немедленного задержания Джулиана Ассанжа в Великобритании, если он покинет дипломатическое представительство латиноамериканской страны и формально окажется на территории Соединенного Королевства.

С июня 2012 года Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил у эквадорских властей политическое убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.-0-