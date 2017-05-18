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Двое французских военных погибли в ходе учений под Парижем

19.05.2017 16:00 — Новости Мира | БелТА  
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Двое французских военных погибли в ходе учений под Парижем
Военные французского Иностранного легиона. Фото EPA

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое французских военнослужащих погибли во время учений вблизи Парижа, сообщают информагентства.

ЧП случилось на реке Марна. Отмечается, что военные отрабатывали слаженность действий на воде. Оба военных во время тренировки упали в воду с лодки. Другие подробности не сообщаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ЧП случилось на реке Марна. Отмечается, что военные отрабатывали слаженность действий на воде.

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