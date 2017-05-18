Двое французских военных погибли в ходе учений под Парижем

Военные французского Иностранного легиона. Фото EPA

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое французских военнослужащих погибли во время учений вблизи Парижа, сообщают информагентства.

ЧП случилось на реке Марна. Отмечается, что военные отрабатывали слаженность действий на воде. Оба военных во время тренировки упали в воду с лодки. Другие подробности не сообщаются.-0-