ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд обязал семью Жанны Фриске вернуть 375 тысяч долларов, которые не потратили на ее лечение

19.05.2017 16:38 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Судья Перовского суда Москвы Сергей Савостьянов обязал родителей певицы Жанны Фриске вернуть Русфонду 21,6 миллиона рублей (почти 376 тысяч долларов), которые не были потрачены на лечение артистки.


Родители Жанны Фриске на прощании с певицей. Июнь 2015 года. Фото: Артем Сизов, Газета.Ru

Представители родителей Фриске просили прекратить производство по иску из-за отсутствия доказательств, а также заявляли, что бухгалтер готовит полный отчет о расходовании средств.

При этом мать певицы Ольга Фриске не явилась на заседание, а бывший гражданский муж артистки Дмитрий Шепелев заметил, что значительная часть денег может находиться у нее.

Русфонд подал в суд на родственников Фриске после того, как полиция отказалась возбуждать уголовное дело о хищении средств, собранных на лечение певицы.

Всего благотворительная организация перечислила на счет певицы 26 миллионов рублей, но после смерти Фриске ее родственники смогли отчитаться о расходах только 4 миллионов.

Жанна Фриске умерла от рака 15 июня 2015 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом мать певицы Ольга Фриске не явилась на заседание, а бывший гражданский муж артистки Дмитрий Шепелев заметил, что значительная часть денег может...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Двое французских военных погибли в ходе учений под Парижем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика