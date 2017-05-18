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ЕС ожидает от Киева объяснений по поводу блокирования российских соцсетей

19.05.2017 18:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Европейский союз ожидает от Киева дальнейших объяснений по поводу решения о блокировании российских социальных сетей. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине.

«Блокирование российских информационных ресурсов в сети не должно нарушать свободу выражения мнения. В Евросоюзе ожидают дальнейших объяснений от украинских властей, в том числе в части временного характера этих мер», — отмечается в документе.

В представительстве отметили, что ЕС признает прерогативу украинского руководства в плане защиты национальных интересов. В то же время Евросоюз ожидает, что власть «осуществит шаги относительно того, что ограничительные меры, принятые на основе национальной безопасности, не будут иметь негативного влияния на фундаментальное право на свободу мнения».

Утром 16 мая был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе телеканалы РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс» и «Звезда», разработчики антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского» и Dr.Web. Кроме того, под запретом оказались Mail.ru Group и входящие в нее соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекс» и все его сервисы.

По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для «незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента». Теперь украинские провайдеры будут обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.

Это решение вызвало шквал критики как внутри страны, так и за рубежом. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что таким образом был нанесен удар по свободе слова на Украине. Организация также призвала Порошенко немедленно отменить санкции в отношении российских социальных сетей.

 
 
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