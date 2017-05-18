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Правительство Японии одобрило законопроект об отречении императора
19.05.2017 19:17 — Новости Мира | Tut.by
Правительство Японии приняло законопроект, позволяющий 83-летнему императору Акихито добровольно отречься от трона. Документ, который кабинет одобрил в пятницу, 19 мая, еще должен пройти дебаты и голосование в парламенте, однако это считается формальностью.
Обсуждаемый законопроект касается исключительно фигуры нынешнего монарха Акихито, хотя оппозиционная Демократическая партия Японии поначалу требовала, чтобы он распространялся и на всех следующих императоров.
Само отречение должно состояться в течение трех лет после вступления закона в силу, предположительно, это произойдет в конце будущего года.
Минувшим летом из императорского дворца в Токио поступали сообщения, что глава государства
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Документ, который кабинет одобрил в пятницу, 19 мая, еще должен пройти дебаты и голосование в парламенте, однако это считается формальностью.
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