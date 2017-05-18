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Правительство Японии одобрило законопроект об отречении императора

19.05.2017 19:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Правительство Японии приняло законопроект, позволяющий 83-летнему императору Акихито добровольно отречься от трона. Документ, который кабинет одобрил в пятницу, 19 мая, еще должен пройти дебаты и голосование в парламенте, однако это считается формальностью.


Император Японии Акихито. Фото: Reuters

Обсуждаемый законопроект касается исключительно фигуры нынешнего монарха Акихито, хотя оппозиционная Демократическая партия Японии поначалу требовала, чтобы он распространялся и на всех следующих императоров.

Само отречение должно состояться в течение трех лет после вступления закона в силу, предположительно, это произойдет в конце будущего года.

Минувшим летом из императорского дворца в Токио поступали сообщения, что глава государства обдумывает отречение в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья. Между тем в Японии не существует законодательной базы для такого случая — в последний раз император отказался от Хризантемового трона в 1817 году.

 
 
Ссылка на источник 21
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Документ, который кабинет одобрил в пятницу, 19 мая, еще должен пройти дебаты и голосование в парламенте, однако это считается формальностью.

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