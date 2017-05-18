Шведская прокуратура сняла обвинения с Ассанжа и аннулировала ордер на арест

Шведская прокуратура прекратила расследование дела об изнасиловании против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ордер на арест активиста также отменен.



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Как сообщается на сайте сторонников Ассанжа, это стало возможно из-за решения рабочей группы ООН по вопросам заключения под стражу. В феврале 2016 года эта группа решила, что Швеция и Великобритания лишают Ассанжа права на свободу.

При этом Великобритания пока не пояснила , поступал ли им запрос о выдаче Ассанжа от американских властей, из-за которого Ассанжа также могут арестовать.

С июня 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста и выдачи Швеции.

Расследование об изнасиловании против Ассанжа началось в 2010 году — после того как в США начали собственное расследование о разглашении секретных данных в публикациях WikiLeaks.

17 мая 2017 года на свободу вышла Челси Мэннинг, один из информаторов WikiLeaks. Ее приговорили к 35 годам тюрьмы, но в последние дни своего президентства Барак Обама сократил срок.