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Шведская прокуратура сняла обвинения с Ассанжа и аннулировала ордер на арест
19.05.2017 12:15 — Новости Мира | Tut.by
Шведская прокуратура прекратила расследование дела об изнасиловании против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ордер на арест активиста также отменен.
Как
При этом Великобритания пока
С июня 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста и выдачи Швеции.
17 мая 2017 года на свободу
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С июня 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста и выдачи Швеции.
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