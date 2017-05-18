ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США направили второй авианосец к Корейскому полуострову

19.05.2017 11:50 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ВМС США направили к Корейскому полуострову авианосец «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) в дополнение к уже находящемуся там кораблю «Карл Винсон» (USS Carl Vinson). Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в военных кругах.

Авианосец вышел из японского порта Йокосука во вторник, после завершения технического обслуживания и соответствующих тестов. По прибытии на место экипаж военного корабля займется отработкой безопасного запуска и приземления самолетов. Также «Рональд Рейган» и «Карл Винсон» поучаствуют в парных маневрах на фоне роста напряженности в регионе.

«Карл Винсон» вошел в Японское море через Цусимский пролив 29 апреля. Он принимает участие в начавшихся 23 апреля совместных учениях ВМС США и японских Сил самообороны. Маневры призваны оказать давление на КНДР, где было произведено несколько запусков баллистических ракет. Последний на данный момент старт состоялся 14 мая. В Пхеньяне назвали испытание успешным, его целью была проверка возможности доставки «крупной тяжелой ядерной боеголовки».

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар.

Позже США заявили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Рональд Рейган" и "Карл Винсон" поучаствуют в парных маневрах на фоне роста напряженности в регионе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В США две женщины и ребенок госпитализированы после падения с колеса обозрения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика