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США направили второй авианосец к Корейскому полуострову
19.05.2017 11:50 — Новости Мира | Tut.by
ВМС США направили к Корейскому полуострову авианосец «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) в дополнение к уже находящемуся там кораблю «Карл Винсон» (USS Carl Vinson). Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в военных кругах.
Авианосец вышел из японского порта Йокосука во вторник, после завершения технического обслуживания и соответствующих тестов. По прибытии на место экипаж военного корабля займется отработкой безопасного запуска и приземления самолетов. Также «Рональд Рейган» и «Карл Винсон» поучаствуют в парных маневрах на фоне роста напряженности в регионе.
«Карл Винсон»
Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар.
Позже США заявили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.
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"Рональд Рейган" и "Карл Винсон" поучаствуют в парных маневрах на фоне роста напряженности в регионе.
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