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Киев опроверг вызов своего посла в Ватикан

19.05.2017 20:54 — Новости Мира | Tut.by  
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В МИД Украины опровергли сообщения о том, что представитель Киева в Ватикане Татьяна Ижевская была вызвана к папе римскому по поводу принятия законов, регулирующих деятельность церкви. Об этом заявила пресс-секретарь дипломатического ведомства Марьяна Беца, сообщает в пятницу, 19 мая, «Украинская правда».


«Никто ее не вызвал. У нее был ряд рабочих встреч в Государственном секретариате Ватикана, где обсуждали различные вопросы внутренней и внешней политики. В том числе на этих встречах обсуждали и эти законопроекты», — отметила Беца. По ее словам, Ватикан не критиковал законы, которые могут принять в Украине.

Ранее в тот же день клирик Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Николай Данилевич сообщил, что посол Украины вызван в Ватикан в связи с антицерковными инициативами, которые рассматриваются в Верховной раде. «Ватикан полностью солидарен с позицией, высказанной римско-католическим епископом Станиславом Широкорадюком на эту тему», — отметил протоиерей.

Широкорадюк резко раскритиковал законопроект, который позволяет властям вмешиваться в деятельность религиозных учреждений.

Другой законопроект, зарегистрированный под номером 4511, дает государству право вмешиваться в назначение митрополитов, епископов и запретить деятельность конфессии, обвинив в сотрудничестве с религиозными центрами в стране-агрессоре, пишут украинские «Вести». Как отмечает издание, священнослужители считают эти инициативы церковным рейдерством.

 
 
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"Никто ее не вызвал. У нее был ряд рабочих встреч в Государственном секретариате Ватикана, где обсуждали различные вопросы внутренней и внешней политики. В том...

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