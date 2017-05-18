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Давивший людей в Нью-Йорке водитель признался в желании убить их
19.05.2017 21:32 — Новости Мира | Tut.by
Водитель, совершивший наезд на толпу людей на Таймс-сквер в Нью-Йорке, признался в желании «убить их всех». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Associated Press.
По данным агентства, 26-летний Ричард Рохас заявил полиции, что перед тем, как сесть за руль, он употреблял марихуану, смешанную с фенилциклидином (галлюциногенный наркотик, нарушающий координацию движений — прим. «Ленты.ру»). Также подозреваемый сказал, что стражи порядка должны были застрелить его, чтобы остановить.
Результаты токсикологического анализа еще не получены, но полицейские, которые проводили задержание, утверждают, что в тот момент мужчина шатался, у него были стеклянные глаза и невнятная речь, передает агентство.
Ранее в тот же день стало известно, что при допросе Рохас пояснил стражам порядка, что «
Мужчина на красной Honda
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По данным агентства, 26-летний Ричард Рохас заявил полиции, что перед тем, как сесть за руль, он употреблял марихуану, смешанную с фенилциклидином (галлюциногенный...
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