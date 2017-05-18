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В ФРГ поезд сошел с рельсов
19.05.2017 22:20 — Новости Мира | БелТА
Фото Twitter
Инцидент со сходом пассажирского состава региональных линий с рельсов зафиксирован на востоке Германии, передают информагентства. В результате сели, вызванной непогодой, оказались заблокированы железнодорожные пути. Это привело к частичному сходу состава с рельсов.
Происшествие зафиксировано примерно в половине девятого по минскому времени в районе населенного пункта Штадтрода в Тюрингии. Известно, что состав направлялся в Геттинген из Глаухау в Саксонии. О пострадавших в результате инцидента не сообщается, возможно, несколько человек получили легкие травмы.
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Происшествие зафиксировано примерно в половине девятого по минскому времени в районе населенного пункта Штадтрода в Тюрингии. Известно, что состав направлялся в...
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