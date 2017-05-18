ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ФРГ поезд сошел с рельсов

19.05.2017 22:20 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В ФРГ поезд сошел с рельсов
Фото Twitter

Инцидент со сходом пассажирского состава региональных линий с рельсов зафиксирован на востоке Германии, передают информагентства. В результате сели, вызванной непогодой, оказались заблокированы железнодорожные пути. Это привело к частичному сходу состава с рельсов.

Происшествие зафиксировано примерно в половине девятого по минскому времени в районе населенного пункта Штадтрода в Тюрингии. Известно, что состав направлялся в Геттинген из Глаухау в Саксонии. О пострадавших в результате инцидента не сообщается, возможно, несколько человек получили легкие травмы.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие зафиксировано примерно в половине девятого по минскому времени в районе населенного пункта Штадтрода в Тюрингии. Известно, что состав направлялся в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Сочи обрушился одноэтажный дом: внутри могут быть пострадавшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика