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Боевики ограбили автобус федеральной полиции в Мексике

19.05.2017 23:02 — Новости Мира | БелТА  
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Боевики ограбили автобус федеральной полиции в Мексике

СМИ, со ссылкой на власти Мексики, утверждают, что боевики напали и ограбили автобус, в котором перевозили служащих федеральной полиции.

Комиссия национальной безопасности сообщает, что в автобусе находились 29 невооруженных офицеров, которые возвращались из отпуска после 25 дней дежурства в тихоокеанском курортном городе Акапулько.

В комиссии утверждают, что водитель остановился, чтобы проверить возникшую механическую неисправность рядом с платной стоянкой в штате Морелос. В этот момент к автобусу подошли вооруженные люди, которые угрожали ему и пассажирам оружием и потребовали отдать им все имущество.

В заявлении говорится, что офицеры не оказывали сопротивление, чтобы избежать травм или гибели людей. Власти объявили нападавших в розыск.

 
 
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Комиссия национальной безопасности сообщает, что в автобусе находились 29 невооруженных офицеров, которые возвращались из отпуска после 25 дней дежурства в...

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