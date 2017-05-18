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Renault объявило об отзыве 10 тыс. автомобилей из России
19.05.2017 23:24 — Новости Мира | БелТА
Официальный дистрибьютор "Рено" на российском рынке объявил об отзыве 10 118 автомобилей, передают информагентства. Речь идет о модели Renault Kaptur, проданных на местном рынке с июня 2016 по май 2017 года.
Причиной отзыва стали проблемы с тормозным шлангом. Они возникают при определенных нагрузках в сочетании с особым режимом движения транспортного средства. Владельцев проинформируют о причинах отзыва и необходимости доставки автомобилей официальным дилерам.
Владельцы могут самостоятельно уточнить необходимость предоставления автомобиля автодилерам. Дл этого следует посмотреть VIN-номер машины и свериться с перечнем.
Все ремонтные и сопутствующие работы проведут бесплатно.
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Причиной отзыва стали проблемы с тормозным шлангом. Они возникают при определенных нагрузках в сочетании с особым режимом движения транспортного средства....
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