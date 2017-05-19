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Президент Бразилии подозревается в совершении сразу трех преступлений
19.05.2017 23:12 — Новости Мира | Tut.by
Расследование в отношении президента Бразилии Мишела Темера было начато по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Об этом говорится в опубликованных документах Федерального верховного суда (ФВС) южноамериканской страны.
«Постановляю начать расследование в отношении Мишела Мигела Элиаса Темера Лулиа», — говорится в решении судьи ФВС Бразилии Эдсона Факина. К тексту вердикта приложен запрос, ранее направленный в ФВС генеральным прокурором крупнейшей южноамериканской страны Родригу Жано. В нем приводятся материалы следствия и перечисляются конкретные подозрения в адрес главы государства.
«Элементы доказательной базы подтверждают, что политики продолжают использовать партийные структуры и свои должности для совершения преступлений против государства и общества. Ставя перед собой определенные задачи, политическое „ядро“ идет на различные контакты с предпринимательским сообществом с целью получения незаконной выгоды посредством совершения различных преступлений, прежде всего коррупции. Имеются также признаки организации преступного сообщества», — отмечено в документе за подписью генпрокурора.
«Можно подтвердить, что (сенатор) Аэсиу Невис вместе с президентом Мишелом Темером старались помешать развитию антикоррупционного расследования либо с помощью законодательных инициатив, либо с помощью контроля над назначением следователей, которые вели бы это дело. Речь может идти и о таком преступлении, как попытка препятствовать правосудию», — говорится в запросе.
О начале расследования в отношении президента Бразилии стало известно накануне. Как сообщил телеканал Globo, ФВС дал разрешение на открытие уголовного дела по запросу генпрокурора. Темер официально стал подозреваемым в коррупции. Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от уголовного преследования, поэтому расследование в его отношении могло быть начато только с санкции высшей судебной инстанции.
Основания для расследования
17 мая бразильские предприниматели — братья Жоэсли и Уэсли Батиста — передали в Федеральный верховный суд страны запись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Русеф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для «покупки молчания» Куньи.
После этого два депутата и один сенатор направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи. Он заявил, что докажет свою невиновность в суде и потребовал скорейшего проведения расследования.
31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов
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Расследование в отношении президента Бразилии Мишела Темера было начато по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация...
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