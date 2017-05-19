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Маршрутное такси перевернулось в Турции: есть пострадавшие

19.05.2017 23:42 — Новости Мира | БелТА  
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Маршрутное такси перевернулось в Турции: есть пострадавшие

Информагентства сообщают, что в Турции маршрутка вылетела в кювет. Транспортное средство перевернулось, в результате пострадали по меньшей мере 13 человек, находившихся в салоне.

Все пострадавшие госпитализированы. Среди них водитель маршрутки и пассажиры. Сообщается, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

 
 
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Все пострадавшие госпитализированы. Среди них водитель маршрутки и пассажиры. Сообщается, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

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