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Маршрутное такси перевернулось в Турции: есть пострадавшие
19.05.2017 23:42 — Новости Мира | БелТА
Информагентства сообщают, что в Турции маршрутка вылетела в кювет. Транспортное средство перевернулось, в результате пострадали по меньшей мере 13 человек, находившихся в салоне.
Все пострадавшие госпитализированы. Среди них водитель маршрутки и пассажиры. Сообщается, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
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Все пострадавшие госпитализированы. Среди них водитель маршрутки и пассажиры. Сообщается, что два человека находятся в тяжелом состоянии.
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