Маршрутное такси перевернулось в Турции: есть пострадавшие

Информагентства сообщают, что в Турции маршрутка вылетела в кювет. Транспортное средство перевернулось, в результате пострадали по меньшей мере 13 человек, находившихся в салоне.

Все пострадавшие госпитализированы. Среди них водитель маршрутки и пассажиры. Сообщается, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.