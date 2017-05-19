Рейтинг одобрения Трампа упал до низшей отметки с начала его президентства

Рейтинг одобрения граждан США действий главы государства Дональда Трампа опустился до самой низкой отметки с момента его вступления в должность, передает Reuters.



Дональд Трамп. Фото: Reuters

Падение популярности американского лидера связано со скандалами вокруг встречи Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и увольнения экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Согласно данным опроса общественного мнения, лишь 38% американцев одобряют деятельность Трампа во главе США. В свою очередь, 57% респондентов выразили неудовлетворенность президентством республиканца, в то время как 6% затруднились оценить работу Трампа.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса телеканала ABC New и издания The Washington Post, почти 85% сторонников экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон готовы проголосовать за нее снова.