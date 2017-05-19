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Рейтинг одобрения Трампа упал до низшей отметки с начала его президентства

20.05.2017 00:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Рейтинг одобрения граждан США действий главы государства Дональда Трампа опустился до самой низкой отметки с момента его вступления в должность, передает Reuters.


Дональд Трамп. Фото: Reuters

Падение популярности американского лидера связано со скандалами вокруг встречи Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и увольнения экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Согласно данным опроса общественного мнения, лишь 38% американцев одобряют деятельность Трампа во главе США. В свою очередь, 57% респондентов выразили неудовлетворенность президентством республиканца, в то время как 6% затруднились оценить работу Трампа.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса телеканала ABC New и издания The Washington Post, почти 85% сторонников экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон готовы проголосовать за нее снова.

 
 
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Ранее сообщалось, что, по данным опроса телеканала ABC New и издания The Washington Post, почти 85% сторонников экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон готовы проголосовать за нее...

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