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Рейтинг одобрения Трампа упал до низшей отметки с начала его президентства
20.05.2017 00:07 — Новости Мира | Tut.by
Рейтинг одобрения граждан США действий главы государства Дональда Трампа опустился до самой низкой отметки с момента его вступления в должность, передает Reuters.
Падение популярности американского лидера связано со
Согласно данным опроса общественного мнения, лишь 38% американцев одобряют деятельность Трампа во главе США. В свою очередь, 57% респондентов выразили неудовлетворенность президентством республиканца, в то время как 6% затруднились оценить работу Трампа.
Ранее сообщалось, что, по данным опроса телеканала ABC New и издания The Washington Post, почти 85% сторонников экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон готовы проголосовать за нее снова.
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Ранее сообщалось, что, по данным опроса телеканала ABC New и издания The Washington Post, почти 85% сторонников экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон готовы проголосовать за нее...
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