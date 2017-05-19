В окрестностях Багдада прогремели два взрыва: более десятка пострадавших

В пригороде Багдада прогремели два взрыва, передают информагентства. Жертвами теракта стали по меньшей мере 13 человек, включая четырех сотрудников правоохранительных органов.

Также ранения получили около 20 человек, сообщает Associated Press.

Первый взрыв произошел возле полицейского участка, а второй - на оживленной улице. Взрывчатка была заложена в автомобили.

В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее, однако вероятнее всего за атаками стоят боевики "Исламского государства", регулярно проводящие аналогичные теракты в регионе.