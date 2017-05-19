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Явка на выборах в Иране составила 70%
20.05.2017 00:03 — Новости Мира | БелТА
МВД Ирана сообщает, что явка на президентские выборы в стране составила 70% от общего числа лиц, имеющих право голоса.
В ведомстве сообщают, что в голосовании приняли участие около 40 млн человек.
Напомним, на должность главы государства претендуют действующий президент Хасан Роухани, аятолла Эбрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба, а также представитель консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.
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В ведомстве сообщают, что в голосовании приняли участие около 40 млн человек.
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