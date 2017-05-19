Явка на выборах в Иране составила 70%

МВД Ирана сообщает, что явка на президентские выборы в стране составила 70% от общего числа лиц, имеющих право голоса.

В ведомстве сообщают, что в голосовании приняли участие около 40 млн человек.

Напомним, на должность главы государства претендуют действующий президент Хасан Роухани, аятолла Эбрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба, а также представитель консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.