Разговор обещает быть непростым. Порошенко третий раз за год прибывает с визитом в Берлин

В субботу, 20 мая, канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) примет своего украинского гостя в резиденции федерального правительства Мезеберг в Бранденбурге. Во время рабочего обеда речь будет идти, прежде всего, о ситуации на Донбассе и реализации Минских соглашений, но также и о реформах в Украине.



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Нынешний визит в Берлин будет для Порошенко уже одиннадцатым — он бывал в немецкой столице примерно столько раз, сколько все его предшественники вместе взятые. По словам украинского президента, страны на данный момент достигли «беспрецедентного уровня доверия».

Визит на фоне «безвиза» и нападок на НАБУ

Во время обеда во дворце Мезеберг у Петра Порошенко будет хороший повод поднять бокал в честь партнерства с Германией и ЕС: на днях было подписано долгожданное решение об отмене виз для украинцев . Пока это самое большое достижение за годы президентства Порошенко. Во время всех зарубежных визитов украинский президент не устает повторять, сколько реформ пришлось провести Украине, чтобы этого достичь.

Впрочем, собеседники DW в Берлине указывают на то, что на фоне этих успехов украинский президент может ожидать от канцлера Ангелы Меркель и неудобных вопросов. В частности, это касается борьбы с коррупцией, которая была одним из ключевых требований для отмены визового режима. В Берлине с обеспокоенностью наблюдают за нападками, которые испытывает Национальное антикоррупционное бюро, а также за попытками перекроить законодательство об электронном декларировании. Речь идет о том, что антикоррупционных активистов приравняли к чиновникам и обязали декларировать доходы. По этому поводу недавно к Порошенко с открытым письмом обращалась группа евродепутатов. В свою очередь, послы «Большой семерки» в начале недели раскритиковали законопроект, который может подорвать независимость НАБУ. Речь идет о внесенном депутатами правительственных фракций проекте закона, который, как заявляют в НАБУ, позволит Генпрокуратуре и СБУ установить контроль над бюро.

После заявления послов «семерки» профильный комитет Верховной рады отложил рассмотрение этого законопроекта. Не исключено, что свою роль в этом сыграл и сигнал от послов накануне визита президента в Берлин. «Думаю, в ведомстве федерального канцлера знают о ситуации с НАБУ, а также о попытках нивелировать систему прозрачных госзакупок и давить на общественных активистов через систему декларирования доходов, предусмотренную для контроля чиновников. Это неприемлемая ситуация», — отметил в разговоре с DW бывший посол Германии в Украине Дитмар Штюдеман (Dietmar Stüdemann).

На минском фронте без перемен

Главной темой разговора однако будет не «безвиз» и не коррупция, а ситуация на Донбассе. Собеседники в ведомстве федерального канцлера и немецком МИД сообщают, что Берлин продолжает «настойчиво работать» над реализацией Минских соглашений. Впрочем, похоже, пока практически без результата. Как стало известно DW из дипломатических кругов, дорожной карты реализации «Минска», о которой в прошлом году договорились в рамках «нормандского формата», до сих пор не существует даже в проекте.

«Стороны конфликта снова и снова говорят нам, что заинтересованы в реализации 13 пунктов Минских соглашений. Однако из отчетов наблюдателей ОБСЕ мы видим, что в зоне конфликта ежедневно происходит от 700 до 900 нарушений режима прекращения огня. В Берлине все больше сомнений в том, что есть достаточная политическая воля обеих сторон соблюдать перемирие», — сказал в интервью DW уполномоченный немецкого правительства по связям с Россией и странами «Восточного партнерства» ЕС Гернот Эрлер (Gernot Erler). Представитель Социал-демократической партии Германии констатирует, что в Берлине обеспокоены дальнейшим отдалением неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей от остальной Украины, проявлениями чего является, в частности, транспортная блокада и признание Россией документов ДНР и ЛНР.

Оснований для оптимизма нет

Несмотря на то, что фактического прогресса в реализации «Минска» нет, в Берлине ожидают увидеть от украинского президента действия, которые бы свидетельствовали о преданности минским договоренностям. В частности, речь идет о подготовке законодательных решений, которые необходимы для проведения выборов на Донбассе, и выполнении политической части минских договоренностей, констатирует Дитмар Штюдеман.

Штюдеман также убежден, что приднестровский сценарий не может быть в интересах Москвы. «То, что делает Россия, — это игра с огнем. Москва не может быть заинтересована в поддержке хаоса на этой территории. Кроме того, ежегодно Донбасс стоит России около двух миллиардов долларов, не считая военных расходов», — констатирует бывший посол ФРГ в Украине.

Прогресса не видно

Независимо от долгосрочных интересов сторон конфликта пока всё указывает на то, что минский процесс еще долго будет оставаться в подвешенном состоянии. Насколько далека ситуация на Донбассе от того, чтобы надеяться на политическое урегулирование, похоже, понимают и в Берлине. «Прежде всего, надо обеспечить свободную и безопасную работу наблюдателей ОБСЕ», — отметил в четверг, 18 мая, пресс-секретарь немецкого правительства. Он озвучил очередные факты ограничения работы наблюдателей боевиками на неконтролируемых украинским правительством территориях.