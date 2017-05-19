Ким Чен Ын: КНДР превратилась в ведущую ракетную державу в Азии

КНДР «превратилась в ведущую ракетную державу в Азии», заявил лидер страны Ким Чен Ын после фотосессии с создателями баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12», запуск которой был осуществлен 14 мая. Об этом сообщает информационное агентство ЦТАК.



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«КНДР превратилась в полноценную ядерную и ведущую в Азии ракетную державу», — приводит ЦТАК слова председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета народной республики. Он призвал «создавать и производить больше мощных систем вооружений чучхейского типа на основе опоры на собственные силы, чтобы упрочить позицию КНДР в качестве непобедимого социалистического государства».

Создатели баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12» прибыли в столицу КНДР по приглашению руководства страны. Автобусы с большой группой ученых, технологов и рабочих на городских улицах с энтузиазмом встречали жители столицы с букетами цветов и флагами КНДР. Как ожидается, в ближайшее время во Дворце съездов «Мансудэ» состоится церемония награждения особо отличившихся специалистов северокорейской ракетной отрасли.

Пхеньян успешно осуществил 14 мая запуск баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12», которая пролетела 787 километров и упала в Японском море. Испытанием руководил Ким Чен Ын. Оно проводилось для оценки «тактических и технологических особенностей баллистической ракеты нового типа, предназначенной для крупной ядерной боеголовки».

Совет Безопасности ООН осудил очередное ракетное испытание, проведенное КНДР, и вновь пригрозил стране санкциями в случае, если она «продолжит свои провокационные действия». В принятом в понедельник заявлении для печати члены СБ выразили обеспокоенность «крайне дестабилизирующим поведением» Пхеньяна, который осуществляет пуски баллистических ракет в нарушение резолюций. При этом в Совбезе подтвердили, что нацелены добиваться урегулирования ситуации вокруг КНДР через диалог.

В Пхеньяне резолюции и заявления СБ ООН не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики США.