|
Ким Чен Ын: КНДР превратилась в ведущую ракетную державу в Азии
20.05.2017 08:22 — Новости Мира | Tut.by
КНДР «превратилась в ведущую ракетную державу в Азии», заявил лидер страны Ким Чен Ын после фотосессии с создателями баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12», запуск которой был осуществлен 14 мая. Об этом сообщает информационное агентство ЦТАК.
«КНДР превратилась в полноценную ядерную и ведущую в Азии ракетную державу», — приводит ЦТАК слова председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета народной республики. Он призвал «создавать и производить больше мощных систем вооружений чучхейского типа на основе опоры на собственные силы, чтобы упрочить позицию КНДР в качестве непобедимого социалистического государства».
Создатели баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12» прибыли в столицу КНДР по приглашению руководства страны. Автобусы с большой группой ученых, технологов и рабочих на городских улицах с энтузиазмом встречали жители столицы с букетами цветов и флагами КНДР. Как ожидается, в ближайшее время во Дворце съездов «Мансудэ» состоится церемония награждения особо отличившихся специалистов северокорейской ракетной отрасли.
Пхеньян успешно осуществил 14 мая
Совет Безопасности ООН осудил очередное ракетное испытание, проведенное КНДР, и вновь пригрозил стране санкциями в случае, если она «продолжит свои провокационные действия». В принятом в понедельник заявлении для печати члены СБ выразили обеспокоенность «крайне дестабилизирующим поведением» Пхеньяна, который осуществляет пуски баллистических ракет в нарушение резолюций. При этом в Совбезе подтвердили, что нацелены добиваться урегулирования ситуации вокруг КНДР через диалог.
В Пхеньяне резолюции и заявления СБ ООН не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер страны призвал "создавать и производить больше мощных систем вооружений чучхейского типа на основе опоры на собственные силы".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии