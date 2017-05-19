Экс-глава ФБР расскажет сенату о расследовании связей Трампа с Россией

Экс-глава ФБР Джеймс Коми согласился дать публичные показания о расследовании предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США, заявили в сенатском комитете по разведке.



Глава ФБР США Джеймс Коми. Фото: Reuters

Как ожидается, Коми расскажет о деталях расследования, а также о событиях, приведших к его увольнению, в ходе открытого заседания сената в июне.

«Я надеюсь, что показания бывшего директора [ФБР] Коми помогут найти ответы на некоторые вопросы, которые возникли после неожиданного увольнения Коми по решению президента», — сказал сенатор США от штата Вирджиния Марк Уорнер.

Точная дата слушания в сенате будет определена после 29 мая.

Тем временем телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники сообщает, что адвокаты Белого дома начали подготовку к защите Дональда Трампа на случай возникновения вопроса об импичменте . По данным телеканала, хотя импичмент рассматривается сейчас все еще как весьма маловероятная перспектива, тем не менее на прошлой неделе юридические советники администрации президента консультировались с экспертами по этому вопросу.

В пятницу американские СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что президент США Дональд Трамп сказал российским официальным лицам о том, что, уволив «свихнувшегося» директора ФБР Джеймса Коми, он почувствовал, «как гора упала с плеч».

«Я только что уволил главу ФБР. Он сбрендил, просто свихнулся, — сказал Трамп, согласно документу, который зачитал New York Times источник в Белом доме. — На меня здорово давили из-за России, теперь полегчало».

Газета сообщает, что этот зачитанный документ основан на стенографических записях состоявшегося в Овальном кабинете разговора, достоверность которого подтвердил еще один неназванный чиновник.

«Я сам не под следствием», — цитирует реплику американского президента российским гостям официальный документ. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, как указывает New York Times, также не высказал возражений по поводу достоверности изложенного.

10 мая, на следующий день после увольнения Коми , Трамп принимал в Овальном кабинете министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка.

Сам Трамп признал, что уволил Коми из-за того, что тот отказывался прекратить расследование ФБР, касающееся возможного сговора между членами его предвыборного штаба и агентами российского государства.

Кроме того, в пятницу издание Washington Post сообщило, что один из действующих высокопоставленных сотрудников администрации Трампа «стал представлять интерес» для текущего расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

Газета цитирует анонимный источник, знакомый с ходом расследования, который заявил, что речь идет о «близкой к президенту» персоне, но более никаких деталей не раскрыл. Белый дом отрицает наличие сговора между сотрудниками предвыборного штаба Трампа и «агентами другого государства».

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке: улики множатся

Дональд Трамп назвал текущее расследование, связанное с Россией, « охотой на ведьм », однако журналисты только что нашли дымящийся котел и метлы, упрятанные в кладовку.

Главное, что можно вынести из этих захватывающих дух историй — а их было так много на этой неделе, что не сосчитать, — так это то, что теперь мы получили новые доказательства того, что Трамп хотел уволить директора ФБР Джеймса Коми из-за того, как тот вел это расследование.

То, что это доказательство выплыло наружу как результат встречи с российскими дипломатами, один из которых является ключевой фигурой того самого расследования, придает всей этой истории еще большую пикантность.

Но это еще не все: теперь, похоже, это расследование займется не просто бывшим советником (Майкл Флинн) или главой предвыборного штаба Трампа (Пол Манафорт), а неким лицом, который в настоящий момент занимает в Белом доме высокопоставленный пост.

Если это действительно так, то это лишь вопрос времени прежде чем будут разосланы повестки в суд, и вся администрация перейдет на осадное положение.

Дональд Трамп, как сообщается, сказал своим русским гостям, что увольнение Коми было для его администрации «как гора с плеч» — из-за российского расследования.

Выходит, это была отчаянная попытка выдать желаемое за действительное.