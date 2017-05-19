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Экс-глава ФБР расскажет сенату о расследовании связей Трампа с Россией
20.05.2017 08:49 — Новости Мира | Tut.by
Экс-глава ФБР Джеймс Коми согласился дать публичные показания о расследовании предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США, заявили в сенатском комитете по разведке.
Как ожидается, Коми расскажет о деталях расследования, а также о событиях, приведших к его увольнению, в ходе открытого заседания сената в июне.
«Я надеюсь, что показания бывшего директора [ФБР] Коми помогут найти ответы на некоторые вопросы, которые возникли после неожиданного увольнения Коми по решению президента», — сказал сенатор США от штата Вирджиния Марк Уорнер.
Точная дата слушания в сенате будет определена после 29 мая.
Тем временем телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники сообщает, что адвокаты Белого дома начали подготовку к защите Дональда Трампа на случай возникновения
В пятницу американские СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что президент США Дональд Трамп сказал российским официальным лицам о том, что, уволив «свихнувшегося» директора ФБР Джеймса Коми, он почувствовал, «как гора упала с плеч».
«Я только что уволил главу ФБР. Он сбрендил, просто свихнулся, — сказал Трамп, согласно документу, который зачитал New York Times источник в Белом доме. — На меня здорово давили из-за России, теперь полегчало».
Газета сообщает, что этот зачитанный документ основан на стенографических записях состоявшегося в Овальном кабинете разговора, достоверность которого подтвердил еще один неназванный чиновник.
«Я сам не под следствием», — цитирует реплику американского президента российским гостям официальный документ. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, как указывает New York Times, также не высказал возражений по поводу достоверности изложенного.
10 мая, на следующий день после
Сам Трамп признал, что уволил Коми из-за того, что тот отказывался прекратить расследование ФБР, касающееся возможного сговора между членами его предвыборного штаба и агентами российского государства.
Кроме того, в пятницу издание Washington Post сообщило, что один из действующих высокопоставленных сотрудников администрации Трампа «стал представлять интерес» для текущего расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США.
Газета цитирует анонимный источник, знакомый с ходом расследования, который заявил, что речь идет о «близкой к президенту» персоне, но более никаких деталей не раскрыл. Белый дом отрицает наличие сговора между сотрудниками предвыборного штаба Трампа и «агентами другого государства».
Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке: улики множатся
Дональд Трамп назвал текущее расследование, связанное с Россией, «
Главное, что можно вынести из этих захватывающих дух историй — а их было так много на этой неделе, что не сосчитать, — так это то, что теперь мы получили новые доказательства того, что Трамп хотел уволить директора ФБР Джеймса Коми из-за того, как тот вел это расследование.
То, что это доказательство выплыло наружу как результат встречи с российскими дипломатами, один из которых является ключевой фигурой того самого расследования, придает всей этой истории еще большую пикантность.
Но это еще не все: теперь, похоже, это расследование займется не просто бывшим советником (Майкл Флинн) или главой предвыборного штаба Трампа (Пол Манафорт), а неким лицом, который в настоящий момент занимает в Белом доме высокопоставленный пост.
Если это действительно так, то это лишь вопрос времени прежде чем будут разосланы повестки в суд, и вся администрация перейдет на осадное положение.
Дональд Трамп, как сообщается, сказал своим русским гостям, что увольнение Коми было для его администрации «как гора с плеч» — из-за российского расследования.
Выходит, это была отчаянная попытка выдать желаемое за действительное.
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Точная дата слушания в сенате будет определена после 29 мая.
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