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Действующий президент Ирана лидирует на выборах

20.05.2017 10:29 — Новости Мира | БелТА  
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Действующий президент Ирана лидирует на выборах
Хасан Роухани

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на выборах, сообщают информагентства со ссылкой на штаб по проведению выборов при МВД.

Хасан Роухани набрал около 22,8 млн голосов после обработки 38,9 млн бюллетеней. По данным штаба, за Роухани следует аятолла Ибрахим Раиси с 15,4 млн голосов. Кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим набирает 455 тыс. голосов, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба - 210 тыс.

Утром 19 мая избирательные участки открылись во всех городах Ирана. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 млн человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Хасан Роухани набрал около 22,8 млн голосов после обработки 38,9 млн бюллетеней. По данным штаба, за Роухани следует аятолла Ибрахим Раиси с 15,4 млн голосов.

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