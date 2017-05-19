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Президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок
20.05.2017 13:11 — Новости Мира | БелТА
Хасан Роухани
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок, сообщают информагентства со ссылкой на МВД страны.
После подсчета 100% голосов глава МВД Ирана заявил о победе Хасана Роухани - он набрал 57% голосов избирателей. Явка составила около 70%.
Всего кандидатов в президенты было четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.-0-
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После подсчета 100% голосов глава МВД Ирана заявил о победе Хасана Роухани - он набрал 57% голосов избирателей. Явка составила около 70%.
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