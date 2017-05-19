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Хасан Роухани одержал победу на президентских выборах в Иране

20.05.2017 13:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Действующий президент ИРИ Хасан Роухани одержал победу на президентских выборах в Иране. Об этом объявил в Штабе по проведению выборов министр внутренних дел ИРИ Абдольреза Рахмани Фазли.


Фото: Reuters

Он сообщил журналистам окончательные итоги состоявшегося 19 мая голосования. Избранный на второй президентский срок Роухани заручился поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших). Его основной соперник — бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси — получил 15,786 млн голосов (38,5%). Обработано 41,220 млн бюллетеней.

Для победы уже в первом туре выборов кандидату было необходимо набрать более 50% голосов.

 
 
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Для победы уже в первом туре выборов кандидату было необходимо набрать более 50% голосов.

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