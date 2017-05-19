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Мелания Трамп отказалась покрывать голову перед саудитами

20.05.2017 13:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Первая леди США Мелания Трамп во время визита в Саудовскую Аравию с мужем вышла на публику без предписанного мусульманскими обычаями головного убора. Об этом сообщает The Independent.


Фото: Reuters

Как отмечает издание, она последовала примеру других влиятельных женщин Запада, посещавших королевство. Во встречах с официальными лицами Саудовской Аравии без головного убора участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В таком же виде своего супруга сопровождала жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель.

Президент США Дональд Трамп 20 мая прибыл в Саудовскую Аравию — это его первый зарубежный визит. В ходе турне он планирует посетить Израиль, Италию, Бельгию и Ватикан.

 
 
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Президент США Дональд Трамп 20 мая прибыл в Саудовскую Аравию - это его первый зарубежный визит.

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