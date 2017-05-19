В результате нападения на авиабазу в Ливии погиб 141 человек, в том числе и гражданские

По меньшей мере 141 человек погиб в результате нападения на авиабазу Ливийской национальной армии (ЛНА) на юге страны. Об этом, как пишет ТАСС , 19 мая сообщило Agence France-Presse со ссылкой на военных.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местных врачей сообщал о 134 погибших в результате атаки.

18 мая отряды так называемой третьей силы, костяк которой составляют вооруженные формирования из Мисураты, формально подчиняющиеся Минобороны в правительстве национального согласия Фаиза Сараджа, атаковали аэродром под Бираком (500 км от Триполи), его обороняли подразделения ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара. Согласно имеющимся данным, нападавших поддерживали «Бригады обороны Бенгази», связанные с «Аль-Каидой». Атаку удалось отбить, среди погибших — как военнослужащие, так и мирные жители.

Массовые жертвы

Большое число жертв дает основание предполагать массовую казнь, пишет «Немецкая Волна» . Как минимум пять военных были обезглавлены. При этом среди жертв были мирные жители, которые обслуживали авиабазу или работали в прилегающих к ней районах.

Правительство национального согласия (ПНС) 19 мая сообщило, что создаст специальную комиссию для расследования произошедшего.

При этом в ПНС уже отвергли причастность к нападению, осудив его и заявив, что ничего не знали о готовящемся штурме.

Двоевластие в Ливии

Правительство национального согласия в Ливии, созданное при поддержке ООН в конце 2015 года, приступило к работе в январе 2016 года. Властям, признанным международным сообществом, до сих пор не удалось установить контроль над всей страной — они контролируют лишь ее западные районы. На востоке в городе Тобрук действует самопровозглашенный парламент. При этом местные власти неподконтрольны Триполи и сотрудничают с мятежным генералом Халифой Хафтаром.

В ЕС уже заявили, что нападение на авиабазу ставит под угрозу переговоры по мирному урегулированию кризиса в стране.

«Я возмущен сообщениями о значительном числе погибших, включая мирных граждан, а также информацией о том, что там могли совершаться массовые казни», — отметил

Специальный представитель генерального секретаря ООН в Ливии Мартин Коблер.