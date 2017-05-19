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В результате нападения на авиабазу в Ливии погиб 141 человек, в том числе и гражданские

20.05.2017 15:39 — Новости Мира | Tut.by  
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По меньшей мере 141 человек погиб в результате нападения на авиабазу Ливийской национальной армии (ЛНА) на юге страны. Об этом, как пишет ТАСС, 19 мая сообщило Agence France-Presse со ссылкой на военных.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местных врачей сообщал о 134 погибших в результате атаки.

18 мая отряды так называемой третьей силы, костяк которой составляют вооруженные формирования из Мисураты, формально подчиняющиеся Минобороны в правительстве национального согласия Фаиза Сараджа, атаковали аэродром под Бираком (500 км от Триполи), его обороняли подразделения ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара. Согласно имеющимся данным, нападавших поддерживали «Бригады обороны Бенгази», связанные с «Аль-Каидой». Атаку удалось отбить, среди погибших — как военнослужащие, так и мирные жители.

Массовые жертвы

Большое число жертв дает основание предполагать массовую казнь, пишет «Немецкая Волна». Как минимум пять военных были обезглавлены. При этом среди жертв были мирные жители, которые обслуживали авиабазу или работали в прилегающих к ней районах.

Правительство национального согласия (ПНС) 19 мая сообщило, что создаст специальную комиссию для расследования произошедшего.

При этом в ПНС уже отвергли причастность к нападению, осудив его и заявив, что ничего не знали о готовящемся штурме.

Двоевластие в Ливии

Правительство национального согласия в Ливии, созданное при поддержке ООН в конце 2015 года, приступило к работе в январе 2016 года. Властям, признанным международным сообществом, до сих пор не удалось установить контроль над всей страной — они контролируют лишь ее западные районы. На востоке в городе Тобрук действует самопровозглашенный парламент. При этом местные власти неподконтрольны Триполи и сотрудничают с мятежным генералом Халифой Хафтаром.

В ЕС уже заявили, что нападение на авиабазу ставит под угрозу переговоры по мирному урегулированию кризиса в стране.

«Я возмущен сообщениями о значительном числе погибших, включая мирных граждан, а также информацией о том, что там могли совершаться массовые казни», — отметил
Специальный представитель генерального секретаря ООН в Ливии Мартин Коблер.

 
 
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Большое число жертв дает основание предполагать массовую казнь. Как минимум пять военных были обезглавлены.

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