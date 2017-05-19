Украина запретила въезд в общей сложности 40 российским артистам

Почти 40 российских артистов потеряли право въезда в Украину за посещение Крыма. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы республики Виктор Назаренко. Его слова приводит Интерфакс.

«Что касается артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым. На сегодняшний день мы выявили их около 40 человек. Мы очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы», — сказал чиновник.

Речь, по словам Назаренко, идет о запрете въезда на три года. Среди тех, кто попал под санкции, Наташа Королева , Лолита Милявская , Людмила Артемьева и другие артисты, в том числе не попавшая на проходивший в Киеве конкурс «Евровидение» певица Юлия Самойлова .

Самойлова была выбрана Первым каналом для участия в «Евровидении», однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд из-за выступления в Крыму в 2015 году. Российская сторона отказалась от замены конкурсанта, в итоге страна не была представлена на фестивале. Самойлову было решено отправить на «Евровидение» в 2018 году.

Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за такое решение высказалось подавляющее большинство жителей. Украина не признаёт результаты голосования и считает регион оккупированной территорией, а россиян, въезжающих туда без согласования с властями страны, — нарушителями госграницы.