ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина запретила въезд в общей сложности 40 российским артистам

20.05.2017 16:02 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Почти 40 российских артистов потеряли право въезда в Украину за посещение Крыма. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы республики Виктор Назаренко. Его слова приводит Интерфакс.

«Что касается артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым. На сегодняшний день мы выявили их около 40 человек. Мы очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы», — сказал чиновник.

Речь, по словам Назаренко, идет о запрете въезда на три года. Среди тех, кто попал под санкции, Наташа Королева, Лолита Милявская, Людмила Артемьева и другие артисты, в том числе не попавшая на проходивший в Киеве конкурс «Евровидение» певица Юлия Самойлова.

Самойлова была выбрана Первым каналом для участия в «Евровидении», однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд из-за выступления в Крыму в 2015 году. Российская сторона отказалась от замены конкурсанта, в итоге страна не была представлена на фестивале. Самойлову было решено отправить на «Евровидение» в 2018 году.

Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за такое решение высказалось подавляющее большинство жителей. Украина не признаёт результаты голосования и считает регион оккупированной территорией, а россиян, въезжающих туда без согласования с властями страны, — нарушителями госграницы.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил глава Госпогранслужбы республики Виктор Назаренко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В результате нападения на авиабазу в Ливии погиб 141 человек, в том числе и гражданские
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика