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В Ливии убили более 140 безоружных людей, включая военных

20.05.2017 18:03 — Новости Мира | БелТА  
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В Ливии убили более 140 безоружных людей, включая военных

Не менее 141 человека погибло при нападении вооруженных боевиков на авиабазу под Бираком (500 км от Триполи) на юге страны, передают информагентства. Большинство погибших - военнослужащие Ливийской национальной армии, возвращавшиеся с парада и не имевшие при себе оружия.

В нападении участвовала т. н. "третья сила" - вооруженные формирования из Мисураты, формально действующие под командованием Министерства обороны правительства национального согласия Фаиза Сараджа. Боевиков поддерживали члены "Бригады обороны Бенгази", имеющие связь с "Аль-Каидой".

Фактически, боевики устроили массовую казнь, убив в том числе гражданский персонал, обслуживающий аэродром. При этом в ПНС заявили, что ничего не знали о готовившейся атаке и осудили массовое убийство солдат и мирных жителей.

Напомним, после начала гражданской войны в Ливии в 2011 году в стране фактически сохраняется двоевластие. Правительство национального согласия, созданное при поддержке ООН и признанное международным сообществом, функционирует с января 2016 года. Однако под относительным контролем находится лишь западная часть страны. Восток же управляется из города Тобрука самопровозглашенным парламентом. Он не признает власть Триполи и ПНС. Также в стране действует ряд незаконных вооруженных бандформирований, включая отряды ИГИЛ.

 
 
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В нападении участвовала т. н. "третья сила" - вооруженные формирования из Мисураты, формально действующие под командованием Министерства обороны правительства...

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