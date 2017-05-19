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В США на перехват пассажирского авиалайнера поднимались два истребителя
20.05.2017 18:24 — Новости Мира | БелТА
Два американских истребителя F-22 Raptor вышли на перехват гражданского пассажирского авиалайнера, принадлежащего American Airlines, после сообщения о том, что один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов. Об этом сообщил ряд информагентств.
Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего рейсом из Лос-Анджелеса в Гонолулу. Во время полета 25-летний Анил Усканил, предположительно турецкого происхождения, прошел к кабине пилотов и начал стучать в двери. Пилоты сообщили об инциденте на землю, где тихоокеанское командование ВВС приняло решение направить для сопровождения воздушного судна два истребителя.
Самолет приземлился в аэропорту назначения, где возмутитель спокойствия был задержан. Полиция и ФБР изучают обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемого.
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Во время полета 25-летний Анил Усканил, предположительно турецкого происхождения, прошел к кабине пилотов и начал стучать в двери. Пилоты сообщили об инциденте на...
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