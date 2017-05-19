В США на перехват пассажирского авиалайнера поднимались два истребителя

Два американских истребителя F-22 Raptor вышли на перехват гражданского пассажирского авиалайнера, принадлежащего American Airlines, после сообщения о том, что один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов. Об этом сообщил ряд информагентств.

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего рейсом из Лос-Анджелеса в Гонолулу. Во время полета 25-летний Анил Усканил, предположительно турецкого происхождения, прошел к кабине пилотов и начал стучать в двери. Пилоты сообщили об инциденте на землю, где тихоокеанское командование ВВС приняло решение направить для сопровождения воздушного судна два истребителя.

Самолет приземлился в аэропорту назначения, где возмутитель спокойствия был задержан. Полиция и ФБР изучают обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемого.