Шляпки, королевская чета и принцесса-цветочница. В Лондоне прошла свадьба сестры Кейт Мидлтон

20 мая в церкви Святого Марка в Энглфилд недалеко от Лондона обвенчались 33-летняя сестра герцогини Кембриджской Кэтрин Пиппа Миддлтон и 41-летний миллионер Джеймс Мэттьюз. Свадьба считается в Великобритании главным светским событием года. На празднике присутствовали члены королевской семьи и известный теннисист Роджер Федерер.



Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэтьюз. Фото: Reuters

Новобрачные познакомились более 10 лет назад. Мэттьюз сделал предложение прошлым летом, к тому времени пара встречалась около года.



Герцогиня Кембриджская Кейт возле церкви со своими сыном принцем Джорджем и дочерью принцессой Шарлоттой. Фото: Reuters



Кейт Миддлтон поправляет платье своей сестры. Фото: Reuters

Пиппа была свидетельницей на свадьбе старшей сестры, а на сегодняшнем торжестве дети герцогини Кембриджской и принца Уильяма исполняли роли пажа и девочки-цветочницы.



Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта в церкви пред венчанием Пиппы Миддлтон. Фото: Reuters



Принц Джордж сидит в машине после церемонии венчания своей тети Пиппы. Фото: Reuters



Принцы Уильям и Гарри, который пришел на свадьбу без своей подруги. Фото: Reuters

Невеста прибыла в церковь в лимузине вместе с отцом. На ней — белое платье от британского модельера Джайлза Дикона.



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Мать невесты Кэролл и младший брат Кейт и Пиппы Джеймс Миддлтон, который пока не женат. Фото: Reuters



Теннисист Роджер Федерер с женой. Фото: Reuters



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Приглашенные на свадьбу гости. Фото: Reuters



Няни принса Джорджа и принцессы Шарлотты Мария Борралло. Фото: Reuters



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Церковь, в которой прошло бракосочетание. Фото: Reuters