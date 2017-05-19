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Шляпки, королевская чета и принцесса-цветочница. В Лондоне прошла свадьба сестры Кейт Мидлтон
20.05.2017 18:49 — Новости Мира | Tut.by
20 мая в церкви Святого Марка в Энглфилд недалеко от Лондона обвенчались 33-летняя сестра герцогини Кембриджской Кэтрин Пиппа Миддлтон и 41-летний миллионер Джеймс Мэттьюз. Свадьба считается в Великобритании главным светским событием года. На празднике присутствовали члены королевской семьи и известный теннисист Роджер Федерер.
Новобрачные познакомились более 10 лет назад. Мэттьюз сделал предложение прошлым летом, к тому времени пара встречалась около года.
Пиппа была свидетельницей на свадьбе старшей сестры, а на сегодняшнем торжестве дети герцогини Кембриджской и принца Уильяма исполняли роли пажа и девочки-цветочницы.
Невеста прибыла в церковь в лимузине вместе с отцом. На ней — белое платье от британского модельера Джайлза Дикона.
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20 мая в церкви Святого Марка в Энглфилд недалеко от Лондона обвенчались 33-летняя сестра герцогини Кембриджской Кэтрин Пиппа Миддлтон и 41-летнеий миллионер Джеймс...
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