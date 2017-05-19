Россия пожаловалась в ВТО на Украину из-за санкций

Власти России подали во Всемирную торговую организацию запрос на проведение консультаций в связи с санкциями, которые Украина вводит с 2014 года, заявил министр экономики РФ Максим Орешкин.



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По его словам, иск касается нарушения базовых соглашений ВТО. Орешкин сказал, что Украина запрещает или дискриминирует деятельность сотен российских компаний.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях в отношении российских компаний. По этому указу в Украине заблокирована работа российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», холдинга Mail.Ru Group и «Яндекса».

За месяц до этого Порошенко подписал указ о введении санкций в отношении пяти структур российских банков.

Киев ранее неоднократно жаловался на Россию в ВТО в связи с различными торговыми ограничениями.

В феврале 2017 года Украина потребовала создать группу экспертов для оценки введенных Россией ограничений на транзит товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан.

По данным украинского Министерства экономического развития, из-за российских ограничительных мер экспорт товаров из Украины в страны Центральной и Восточной Азии в 2016 году упал на 38,3%.

Киев называет сложившуюся ситуацию торговой агрессией России.