В Москве ожидаются похолодание и ночные заморозки

Синоптики предупреждают москвичей и гостей столицы о резком ухудшении погоды в конце этой - начале следующей недели. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до 10-12 градусов тепла. Днем температура существенно не повысится. В отдельных районах возможны осадки в виде дождя и грозы.

В ночь на понедельник осадки прекратятся, а в утренние часы возможны заморозки на почве. В Москве температура воздуха не превысит 2-4 градуса тепла, а в области возможны даже минусовые значения. Днем также не слишком тепло - всего 10-12 градусов Цельсия со знаком плюс.