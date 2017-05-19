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В Москве ожидаются похолодание и ночные заморозки

20.05.2017 19:02 — Новости Мира | БелТА  
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В Москве ожидаются похолодание и ночные заморозки

Синоптики предупреждают москвичей и гостей столицы о резком ухудшении погоды в конце этой - начале следующей недели. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до 10-12 градусов тепла. Днем температура существенно не повысится. В отдельных районах возможны осадки в виде дождя и грозы.

В ночь на понедельник осадки прекратятся, а в утренние часы возможны заморозки на почве. В Москве температура воздуха не превысит 2-4 градуса тепла, а в области возможны даже минусовые значения. Днем также не слишком тепло - всего 10-12 градусов Цельсия со знаком плюс.

 
 
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Синоптики предупреждают москвичей и гостей столицы о резком ухудшении погоды в конце этой - начале следующей недели.

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