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В Индонезии произошел пожар на пароме: неизвестна судьба 80 человек
20.05.2017 19:25 — Новости Мира | БелТА
В Индонезии произошло возгорание на грузопассажирском пароме. Судно Mutiara Sentosa 1 следовало от острова Ява до острова Борнео. Пламя вспыхнуло на палубе для автомобилей и быстро распространилось по всему кораблю. Сообщается, что сработала автоматическая система пожаротушения, однако она не смогла ликвидировать пламя.
К тушению пожара подключился экипаж, но даже совместными усилиями не удалось потушить огонь. После этого капитан принял решение начать спасательную операцию. Пассажирам были выданы спасательные жилеты и они начали покидать судно.
Из-за того, что пожар возник в темное время, возникла паника и суматоха. 82 человека числятся пропавшими без вести и достоверно пока известно только о пятерых погибших. В то же время 91 человек спасся. Всего на пароме находилось 178 пассажиров и членов экипажа.
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Из-за того, что пожар возник в темное время, возникла паника и суматоха. 84 человека числятся пропавшими без вести и достоверно пока известно только о троих погибших....
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