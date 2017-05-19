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В Индонезии произошел пожар на пароме: неизвестна судьба 80 человек

20.05.2017 19:25 — Новости Мира | БелТА  
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В Индонезии произошел пожар на пароме: неизвестна судьба 80 человек

В Индонезии произошло возгорание на грузопассажирском пароме. Судно Mutiara Sentosa 1 следовало от острова Ява до острова Борнео. Пламя вспыхнуло на палубе для автомобилей и быстро распространилось по всему кораблю. Сообщается, что сработала автоматическая система пожаротушения, однако она не смогла ликвидировать пламя.

К тушению пожара подключился экипаж, но даже совместными усилиями не удалось потушить огонь. После этого капитан принял решение начать спасательную операцию. Пассажирам были выданы спасательные жилеты и они начали покидать судно.

Из-за того, что пожар возник в темное время, возникла паника и суматоха. 82 человека числятся пропавшими без вести и достоверно пока известно только о пятерых погибших. В то же время 91 человек спасся. Всего на пароме находилось 178 пассажиров и членов экипажа.

 
 
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Из-за того, что пожар возник в темное время, возникла паника и суматоха. 84 человека числятся пропавшими без вести и достоверно пока известно только о троих погибших....

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