На литейном заводе в Баку прогремел взрыв

Информагентства сообщают о взрыве на Бакинском механическом литейном заводе. По предварительной информации погиб один рабочий 1986 года рождения, а его напарник доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что взорвались кислородные баллоны. Взрыв произошел во время их заправки. По данному факту проводится проверка и возбуждено уголовное дело.