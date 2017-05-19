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На литейном заводе в Баку прогремел взрыв
20.05.2017 19:42 — Новости Мира | БелТА
Информагентства сообщают о взрыве на Бакинском механическом литейном заводе. По предварительной информации погиб один рабочий 1986 года рождения, а его напарник доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Сообщается, что взорвались кислородные баллоны. Взрыв произошел во время их заправки. По данному факту проводится проверка и возбуждено уголовное дело.
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По предварительной информации погиб один рабочий 1986 года рождения, а его напарник доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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