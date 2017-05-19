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Контртеррористические силы Ирака выполнили свою часть миссии по освобождению Мосула
20.05.2017 20:01 — Новости Мира | БелТА
Бойцы спецподразделений Ирака, занимающиеся борьбой с терроризмом, сообщили о выполнении поставленных перед ними задач в Мосуле и теперь готовы присоединиться к другим подразделениям, чтобы завершить освобождение города.
Представитель контртеррористических сил Сабах ан-Нуман заявил, что к исходу субботы были завершены все миссии в западной части Мосула. Теперь антитеррористические группы ожидают от премьер-министра приказа о дальнейших действиях.
Напомним, боевики ИГИЛ удерживают центральную часть города, площадью около 8 квадратных километров. Наиболее ожесточенные бои ожидаются именно в районе Старого города, удерживаемого террористами уже третий год.
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Представитель контртеррористических сил Сабах ан-Нуман заявил, что к исходу субботы были завершены все миссии в западной части Мосула. Теперь...
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