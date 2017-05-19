Контртеррористические силы Ирака выполнили свою часть миссии по освобождению Мосула

Бойцы спецподразделений Ирака, занимающиеся борьбой с терроризмом, сообщили о выполнении поставленных перед ними задач в Мосуле и теперь готовы присоединиться к другим подразделениям, чтобы завершить освобождение города.

Представитель контртеррористических сил Сабах ан-Нуман заявил, что к исходу субботы были завершены все миссии в западной части Мосула. Теперь антитеррористические группы ожидают от премьер-министра приказа о дальнейших действиях.

Напомним, боевики ИГИЛ удерживают центральную часть города, площадью около 8 квадратных километров. Наиболее ожесточенные бои ожидаются именно в районе Старого города, удерживаемого террористами уже третий год.