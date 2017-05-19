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За два дня в Средиземном море спасли более 5 тыс. мигрантов

20.05.2017 20:24 — Новости Мира | БелТА  
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За два дня в Средиземном море спасли более 5 тыс. мигрантов

В минувшие четверг и пятницу в Средиземном море были спасены свыше 5 тыс. мигрантов, передают информагентства. Совместные спасательные операции проводились ливийскими и итальянскими спасателями, в том числе и в ночное время. Большинство мигрантов были обнаружены недалеко от берегов Ливии.

Итальянская береговая охрана также сообщает об одном погибшем, чье тело нашли в субботу.

В четверг были спасены 2,9 тыс. мигрантов, 2,3 тысячи из них спасли в международных водах, 580 - в территориальных водах Ливии. В течение следующих суток удалось вытащить из воды еще 2,1 тыс. человек. Они перемещались на 17 плавсредствах.

По информации, полученной по состоянию за пятницу-начало субботы, удалось спасти еще 1,5 тыс. мигрантов, передвигавшихся на 13 лодках.

С начала года в Италию прибыли уже 46 000 человек, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года. В то же время погибли примерно 1,2 тыс. мигрантов.

 
 
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С начала года в Италию прибыли уже 46 000 человек, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года. В то же время погибли примерно 1,2 тыс. мигрантов.

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