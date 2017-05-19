Фейерверк взорвался в толпе в Таиланде: есть пострадавшие

Инцидент произошел во время праздника, отмечавшегося в провинции Краби, передают информагентства. В ходе празднования были даны десять залпов салюта, однако одиннадцатый по неизвестной причине разорвался в непосредственной близости от сцены.

В результате взрыва пострадали по меньшей мере 23 человека. Большинство из них - танцоры. Всего на празднике присутствовали сотни людей, включая женщин и детей.

Полиция приступила к расследованию инцидента.