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Фейерверк взорвался в толпе в Таиланде: есть пострадавшие

20.05.2017 20:45 — Новости Мира | БелТА  
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Фейерверк взорвался в толпе в Таиланде: есть пострадавшие

Инцидент произошел во время праздника, отмечавшегося в провинции Краби, передают информагентства. В ходе празднования были даны десять залпов салюта, однако одиннадцатый по неизвестной причине разорвался в непосредственной близости от сцены.

В результате взрыва пострадали по меньшей мере 23 человека. Большинство из них - танцоры. Всего на празднике присутствовали сотни людей, включая женщин и детей.

Полиция приступила к расследованию инцидента.

 
 
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В результате взрыва пострадали по меньшей мере 23 человека. Большинство из них - танцоры. Всего на празднике присутствовали сотни людей, включая женщин и детей.

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