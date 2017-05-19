|
Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в здании, где проходит Каннский фестиваль
20.05.2017 21:05 — Новости Мира | БелТА
Полиция и представители службы безопасности организовали эвакуацию людей из Дворца фестивалей и конгрессов в Каннах, сообщают информагентства.
Поводом к принятию чрезвычайных мер стало сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. Учитывая высокий уровень террористической угрозы, правоохранители приняли решение вывести людей и осмотреть здание.
Также ведутся поиски звонившего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поводом к принятию чрезвычайных мер стало сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. Учитывая высокий уровень террористической угрозы, правоохранители...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии