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Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в здании, где проходит Каннский фестиваль

20.05.2017 21:05 — Новости Мира | БелТА  
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Полиция и представители службы безопасности организовали эвакуацию людей из Дворца фестивалей и конгрессов в Каннах, сообщают информагентства.

Поводом к принятию чрезвычайных мер стало сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. Учитывая высокий уровень террористической угрозы, правоохранители приняли решение вывести людей и осмотреть здание.

Также ведутся поиски звонившего.

 
 
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Поводом к принятию чрезвычайных мер стало сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. Учитывая высокий уровень террористической угрозы, правоохранители...

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